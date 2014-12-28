Веб-дизайн и правка для сайта

Здравствуйте! Приобретена тема сайта http://prodengiblog.ru/premium_themes/infobis.html

Необходимо оформить и доделать.

Тема - Креативное Агенство Развлечений "ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК"

Кроме основных ее функций в ней одолженн работать магазин сувениров.

Вопрос - За какие деньги можно это сделать и возьметесь ли Вы за реализацию.

С уважением Юлия.