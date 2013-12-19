Добрый день, Господа фрилансеры, есть 2 сайта novabook и puzzlelife нужно изменить концепцию сайтов. дизайн останется тот же. по крайней мере у первого сайта. 1-й ...
Верстальщик лендингов на постоянной основе
Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества.
Задача: кроссбраузерно верстать сайты в хтмл+цсс, без дополнительных наворотов.
Знания javascript приветствуются, но не обязательны.
Примеры:
От Вас требуется лишь верстка.
В предложениях прошу написать точную цену и сроки на верстку сайта, на примере http://pest-reject.in.ua
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