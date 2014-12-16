Верстальщик на портал недвижимости

Здравствуйте!

Ищем верстальщика, который смог бы уделять 2-5 часов в день проекту (в режиме 10-20 мск). Необходимо будет вносить правки в шаблон портала недвижимости. Работа через svn в связке с ПМом (если не сталкивались с svn, расскажем, как).

Оплата до 250 руб в час. Всего проект примерно на 2 недели, те объем в итоге будет нормальный

Для рассмотрения заявки, пришлите, пожалуйста, ссылки на 3 сложных проекта, сверстанные Вами (с примером адаптивной верстки). И отпишите, работали ли с свн, сможете ли работать днем?

Спасибо