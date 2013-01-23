Верстальщик на постоянную работу

Есть проект совсем простенький по сравнению с прошлым. Там развернут битрикс уже на площадке, все сверстано, верстку перенесут тоже. Сможешь сделать его? Надо все инфоблоки только настроить. Крайне простой проект. Прикрепляю подробное описание задачи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду web-разработчиков требуется верстальщик.
Обязанности:
Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы.
Требования:
-Надёжность/Ответственность.
-Умение сдавать работу в оговоренный срок.
-Стремление к самосовершенствованию, освоению нового знания.
-Валидная XHTML/CSS вёрстка, «дивная».
-Кроссбраузерность.
Условия сотрудничества:
- быть на связи в icq\skype\по телефону в течение рабочего дня
- выполнять поставленный план задач ежедневно
- ЗП – 400 в месяц (через Webmoney).
Базовая ставка определяется на собеседовании.
Первые две недели испытательный срок (на полставки).
Важно иметь возможность после обсуждения деталей как можно скорее приступить к сотрудничеству.
Вас ждет интересная и большая команда, возможность повышения своего проф уровня.
Размер ЗП пересматривается в сторону увеличения раз в 2–3 месяца и зависит от результативности сотрудничества.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать верстку главной страницы сайта (динамическую). Задание (.doc) и превью (.jpg) прилагаются. PSD-макет будет предоставлен. Просьба указать сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть дизайн главной страницы в PSD. Необходимо ее сверстать, и затем натянуть на уже рабочий движок Bootstrap. Исполнитель будет выбран изходя из самой выгодной мне цене и сроку - 1 день. Работы на самом деле ...Закрыт11 лет назад
Сверстать от рисованные страницы интернет магазина на скрипт Битрикса под редакцию малый бизнес,полная интеграция всех функций. Примеры сраниц и функционал в шаблонах. ТЗ http://yadi.sk/d/SbuXtKbH24INyHTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
ТЗ на доработки прилагаю. Движок самописный. Бюджет 70 у.е. Сроки 3 дня При хорошем результате готов буду рассмотреть вариант сотрудничества на постоянно основе. На потоке много проектов.Закрыт11 лет назад
Требуется верстка их PSD и установка MODx. Валидность и кроссбраузерность в любом случае. Также есть корзина и форма заказа, каталог товаров по категориям. Посмотреть как выглядит можно тут: http://clip2net.com/s/2Kj1d без опыта вообще не писать, цену ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $25
Частенько в связи с загруженостью, не успеваю и большой обьем работ некому отдавать. Если интересно, простые html макеты. Возможность быстрой заработать.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист с опытом работы с движками OsCommerce и Vamshop. Задание прикреплено, пишите цену и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
натянуть новый дизайн урл и макет вышлю выбранным кандидатам в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы оплата по фактуЗакрыт11 лет назад
Ищем исполнителя кто мог бы сверстать карточку товара и интегрировать на сайт. Дизайн уже есть. Дизайн прикладываю в приложении. CMS – Amiro Бизнес Нужно выполнить как можно быстрее.Вообще,желательно, сутки. Все элементы, включая кнопку обратного звонка ...Закрыт11 лет назад