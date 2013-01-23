Верстальщик на постоянную работу

В команду web-разработчиков требуется верстальщик.

Обязанности:

Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы.

Требования:

-Надёжность/Ответственность.

-Умение сдавать работу в оговоренный срок.

-Стремление к самосовершенствованию, освоению нового знания.

-Валидная XHTML/CSS вёрстка, «дивная».

-Кроссбраузерность.

Условия сотрудничества:

- быть на связи в icq\skype\по телефону в течение рабочего дня

- выполнять поставленный план задач ежедневно

- ЗП – 400 в месяц (через Webmoney).

Базовая ставка определяется на собеседовании.

Первые две недели испытательный срок (на полставки).

Важно иметь возможность после обсуждения деталей как можно скорее приступить к сотрудничеству.

Вас ждет интересная и большая команда, возможность повышения своего проф уровня.

Размер ЗП пересматривается в сторону увеличения раз в 2–3 месяца и зависит от результативности сотрудничества.