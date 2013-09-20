Верстальщик, работа в онлайн, почасовая оплата.

Тип работы: Удаленная работа в режиме оналайн с менеджером проектов, новые проекты и поддержка старых.

Обязательные требования:

- Возможность работы в режиме онлайн с менеджером через Skype (screenshare) или Тeamviewer над не большими задачами.

- Наличие Skype для голосовой связи и переписки.

Тех Требования:

- Чистый HTML (все классы должны быть вынесены в css файл, никаких style в коде).

- Умение подключить свой CSS в шаблоны Smarty.

- Умение подключить, настроить JS скрипты по необходимости.

- Минимализм в css cвойствах (правильное пересечение классов, использовать только те свойства которые действительно необходимы для корректного отображения сайта.

- Верстка без использования таблиц.

- Кросбраузерность.

Общие требования для удаленной работы:

- Коммуникабильность, ответсвенность за поручаемую работу.

- Внимание к деталям и cвоевременное исполнение задач.

- Желательно чтобы большую часть времени человек был доступен в оналйн по EST(GMT-5) часовому поясу.

Оплата от $5-$10 в час в зависимости от квалификации.

Рассматриваться будут только кандидаты соответсвующие требованиям выше.

Присылайте ваш Skype и краткое резюме.

Спасибо.