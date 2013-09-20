Верстальщик, работа в онлайн, почасовая оплата.

Надо поправить верстку в ие 8. cms modx. intelvoz.ru Поправить страницу реестации и ище две страници надо поправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тип работы: Удаленная работа в режиме оналайн с менеджером проектов, новые проекты и поддержка старых.
Обязательные требования:
- Возможность работы в режиме онлайн с менеджером через Skype (screenshare) или Тeamviewer над не большими задачами.
- Наличие Skype для голосовой связи и переписки.
Тех Требования:
- Чистый HTML (все классы должны быть вынесены в css файл, никаких style в коде).
- Умение подключить свой CSS в шаблоны Smarty.
- Умение подключить, настроить JS скрипты по необходимости.
- Минимализм в css cвойствах (правильное пересечение классов, использовать только те свойства которые действительно необходимы для корректного отображения сайта.
- Верстка без использования таблиц.
- Кросбраузерность.
Общие требования для удаленной работы:
- Коммуникабильность, ответсвенность за поручаемую работу.
- Внимание к деталям и cвоевременное исполнение задач.
- Желательно чтобы большую часть времени человек был доступен в оналйн по EST(GMT-5) часовому поясу.
Оплата от $5-$10 в час в зависимости от квалификации.
Рассматриваться будут только кандидаты соответсвующие требованиям выше.
Присылайте ваш Skype и краткое резюме.
Спасибо.
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