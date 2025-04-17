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Завершен19 заявок394 просмотра

на такой странице

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Галерея.

При просмотре фото затем на экране появится текст, который отобразится до этого изображения.

Приклад https://namesak3.com//pages/community

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18 дней назад
guest_1744641147071
18 дней в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
18 дней назад
$10
1 день
Escrow
Все окей. Исполнитель выполнил работу в срок. Был на связи для внесения правок. Рекомендую
Рад был работать с Владом, всё отлично на высшем уровне, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

Заявки фрилансеров

Никита
 
21 год
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Был
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Сергей
 
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HTML-верстка
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