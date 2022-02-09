Верстка 2 макетов из Figma

$105
HTML-версткаЗакрытнет заявок87 просмотров
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Необходимо сверстать 2 калькулятора. Дизайн в Figma - https://www.figma.com/file/9Obqkb0uo0jAWdvBsEzTMQ/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%9F%D0%A4%D0%A0?node-id=182%3A2099.

Функционал перенять с доноров:

Уже реализованные блоки:

Оба макета адаптируем под мобильные устройства (360px). 

Блоки будут встраиваться на сайте https://pfrf-kabinet.ru/, просьба учесть его текущие стили, чтобы не было конфликтов.

Figma
2 года назад
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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