Верстка 2 макетов из Figma

Заверстать карточки товаров на шаблоне Opencart
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Необходимо сверстать 2 калькулятора. Дизайн в Figma - https://www.figma.com/file/9Obqkb0uo0jAWdvBsEzTMQ/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%9F%D0%A4%D0%A0?node-id=182%3A2099.
Функционал перенять с доноров:
- http://esiaminsoc.permkrai.ru/prod/ServiceCalcPoorFamilyStatus.aspx
- https://assistentus.ru/kalkulyator-stazha/
Блоки будут встраиваться на сайте https://pfrf-kabinet.ru/, просьба учесть его текущие стили, чтобы не было конфликтов.
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