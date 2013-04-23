Верстка 2-ух PSD-макетов дизайна сайта в HTML

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок194 просмотра

Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленных макетов сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!

HTMLJavaScript
12 лет назад
wwwseo
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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