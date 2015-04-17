Верстка 4 страниц + адаптивность по бутстрапу

1. Сверстать 4 простые страницы адаптивно http://joxi.ru/XYmEW03cz6YEA6

2. сделать правки в уже существующей верстке (ниже текстовый документ с правками, их немного)

3. сделать адаптивность для 15 страниц (основная верстка готова).

Есть все страницы во всех типах разрешений.

тз+правки в текстовом виде

http://joxi.ru/jnAy0MJs5eGx2Z

от вас цена+срок

срок надо 2 дня желательно.