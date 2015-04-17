Нужен верстальщик для адаптивной HTML+CSS верстки сайта. Оставляйте цены, сроки, примеры. Здесь все джипеги dropmefiles.com/tpqou Нужна кроссбраузерная валидная адаптивная верстка HTML + CSS всех страниц. ...
Верстка 4 страниц + адаптивность по бутстрапу
1. Сверстать 4 простые страницы адаптивно http://joxi.ru/XYmEW03cz6YEA6
2. сделать правки в уже существующей верстке (ниже текстовый документ с правками, их немного)
3. сделать адаптивность для 15 страниц (основная верстка готова).
Есть все страницы во всех типах разрешений.
тз+правки в текстовом виде
от вас цена+срок
срок надо 2 дня желательно.
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