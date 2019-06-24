Верстка 4х блоков на сайте.

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Завершен9 заявок151 просмотр

Нужно сверстать 4 блока на сайте. Желательно закончить работу сегодня к 21:00 по МСК. Все макеты и файлы получит кондидат.

6 лет назад
HiDevw
Иван 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Igor-developer
Игорь 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Игорь вовремя выполнил заказ. Опоздал всего на 20 минут, но предупредил об этом. Во время работы всегда был на связи. Перед началом работы обсудил со мной, что ему было не понятно.
Хороший заказчик. Оплата вовремя. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Igor-developer
Игорь 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва(-1)
6 лет назад