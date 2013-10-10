Верстка 9 страниц сайта визитки

Есть пример как нужно сделать, все элементы сайта разбиты на 6 элементов для которых нужно прописать классы. Для того чтобы цвет каждого класса менялся в 1 месте в начале файла. Также блоки дизайна будут отключаться из админки, верстка не должна разъезжаться. Блочная с соблюдением всех стандартов.(ie8+, opera, chrome, safari, mozilla). css3, html5

Блоки функционала (Статьи, новости, блок регистрации и т.д.) будут включаться и выключаться из движка, галочкой, верстка должна соответствовать, чтобы блоки не разъезжались.