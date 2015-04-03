Верстка адаптивного интернет-магазина

Необходимо сверстать адаптивный сайт (интернет магазин). С проектом можно ознакомиться тут:

https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hT3IweFRRNE4wakE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hVUtITldhUXhrRk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hMk5aeWZaYmRhRVE/view?usp=sharing

Адаптивная верстка должна обязательно быть выполнена с использованием bootstrap последней версии http://getbootstrap.com/

Но есть уточнение к проекту, чтобы это не стало неожиданностью при получении оригинальных макетов. Сетка в psd макетах использовалась не бутстрапная, размеры контейнеров тоже, размеры элементов тоже придется подгонять, чтобы все выглядело хорошо и правильно. Естественно, пиксел-перфект не выйдет, но главное это бутстрап и общее качество выполнения.

остальные требования стандартные:

- Обязательное использование префиксов в названиях классов

- Кнопка поиска на сайте должна быть реализована как input type submit

- Обязательно оптимизация картинок. (вес картинок не должен превышать 200кб)

- Если в верстке присутствует блок с левой колонкой (например блок с фильтрами), то она должна быть первой например:

колонка с фильтром

контент

- При верстке свой код пишем в фаил bootstrap-theme.css в фаил bootstrap.css свой код не пишем иначе при обновлении слетит все.

- Все текстовые элементы (например, надписи на кнопках, заголовки, номера телефонов и тп) должны быть реализованы текстом.

- Фоновые изображения, реализованные на основе паттерна (или монотонного цвета), должны быть сверстаны так же повторением это элемента, а не подстановкой одного большого изображения.

- Верстка не должна съезжать при масштабировании в браузере (Ctrl++ | Ctrl+-).

Предлагайте цену и сроки, после выбора кандидата отправим ТЗ и макеты. Работаем без предоплаты. Полная сумма будет переведена исполнителю после нашей полной проверки верстки.