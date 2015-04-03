Задача: На сайте (Joomla 2.5) добавить в шапку (смотри прикрепленный скриншот) выпадающий список. В состоянии покоя список содержит надпись "Выбор региона"; при клике на него выпадают два варианта - "Саратов" и "Самара". ...
Верстка адаптивного интернет-магазина
Необходимо сверстать адаптивный сайт (интернет магазин). С проектом можно ознакомиться тут:
https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hT3IweFRRNE4wakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hVUtITldhUXhrRk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B56gmMHh_z5hMk5aeWZaYmRhRVE/view?usp=sharing
Адаптивная верстка должна обязательно быть выполнена с использованием bootstrap последней версии http://getbootstrap.com/
Но есть уточнение к проекту, чтобы это не стало неожиданностью при получении оригинальных макетов. Сетка в psd макетах использовалась не бутстрапная, размеры контейнеров тоже, размеры элементов тоже придется подгонять, чтобы все выглядело хорошо и правильно. Естественно, пиксел-перфект не выйдет, но главное это бутстрап и общее качество выполнения.
остальные требования стандартные:
- Обязательное использование префиксов в названиях классов
- Кнопка поиска на сайте должна быть реализована как input type submit
- Обязательно оптимизация картинок. (вес картинок не должен превышать 200кб)
- Если в верстке присутствует блок с левой колонкой (например блок с фильтрами), то она должна быть первой например:
колонка с фильтром
контент
- При верстке свой код пишем в фаил bootstrap-theme.css в фаил bootstrap.css свой код не пишем иначе при обновлении слетит все.
- Все текстовые элементы (например, надписи на кнопках, заголовки, номера телефонов и тп) должны быть реализованы текстом.
- Фоновые изображения, реализованные на основе паттерна (или монотонного цвета), должны быть сверстаны так же повторением это элемента, а не подстановкой одного большого изображения.
- Верстка не должна съезжать при масштабировании в браузере (Ctrl++ | Ctrl+-).
Предлагайте цену и сроки, после выбора кандидата отправим ТЗ и макеты. Работаем без предоплаты. Полная сумма будет переведена исполнителю после нашей полной проверки верстки.
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