Верстка блока с анимациями и отправкой формы в тг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка7 просмотров

Сделать пару блоков по дизайну в фигме и отправку в тг с формы на сайте

FigmaВерстка блоков
4 месяца назад
Natali2k23
Наталья 
49 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$15
2 дня
Escrow
Выполнено в срок, качественная верстка, спасибо Владиславу! Буду обращаться еще!
Интересные задачи, приятный заказчик, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

Vla9ik
22 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад