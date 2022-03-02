Верстка блока: слайдер с контентом в всплывающим окне

Добрый день!

Требуется сверстать блок для сайта на WP.

Блок содержит 12 ячеек. 6 ячеек показываются сразу:

1. ячейка шириной 3/12

2. ячейка шириной 9/12

следующая строка

3-6 ячейки шириной 3/12

Кнопка "показать все"

Оставшиеся ячейки показываются при клике на кнопку "показать все" в формате 3/12.

При клике на любую ячейку ее контент открывается в модальном окне. Модальное окно содержит кнопки для пролистывания ячеек, что бы можно было посмотреть следующую ячейку не закрывая окно.