Верстка большого проекта.

HTML-версткаЗакрыт23 заявки158 просмотров
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Требуется сверстать дополнительные страницы к уже существующему проекту.

Требуется только верстка. Исключительно верстка по БЭМ. Кто не знаком с бэм, прошу не оставлять заявки. Сверстать нужно все эти страницы.

Макеты: https://www.figma.com/file/Tt8iQgvWcyUJWBo1EkxRIs/Medclick-(Copy)?type=design&node-id=914%3A6912&mode=design&t=uEqy1P0Gn3ezaiEZ-1

Указывайте стоимость и срок реализации.

2 месяца назад
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
maksimpetr
29 летСербия
3 года в сервисе
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22 дня назад
2 месяца назад
$500
30 дней
RUB
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