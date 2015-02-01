Верстка дизайна (4 страницы) из PSD и натяжка на joomla+joomshopping

HTML-версткаЗавершен15 заявок234 просмотра
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Имеется дизайн в PSD 4 страницы (главная, карточка товара, список товаров, корзина, + форма). Нужно сделать кроссбраузерную адаптивную верстку под все устройства. По возможности как можно меньше использовать картинки в шаблоне (кнопки все выполнять на css). Натяжка получившейся верстки на Joomla3.3+Joomshopping с нуля. Контентом заполнять не нужно, для демонстрации текст брать любой.

Joomla
9 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$300
10 дней
Игорь хороший исполнитель, качественно выполнил работу, справился со всеми поставленными перед ним задачами. Рекомендую всем обращаться к нему.
Четко поставленная задача, моментальная оплата. Никаких проблем в ходе сотрудничества. Рекомендую!
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