Верстка дизайна (4 страницы) из PSD и натяжка на joomla+joomshopping

Имеется дизайн в PSD 4 страницы (главная, карточка товара, список товаров, корзина, + форма). Нужно сделать кроссбраузерную адаптивную верстку под все устройства. По возможности как можно меньше использовать картинки в шаблоне (кнопки все выполнять на css). Натяжка получившейся верстки на Joomla3.3+Joomshopping с нуля. Контентом заполнять не нужно, для демонстрации текст брать любой.