Верстка дизайна интернет-магазина цветов

HTML-версткаЗакрыт20 заявок413 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть готовый дизайн интернет-магазина в PSD (главная + 2 внутренних страницы). Нужно сделать легкую, валидную, кроссбраузерную верстку и, по возможности, адаптировать верстку к движку Magento (разумеется, если Вы знакомы с данным движком).

12 лет назад
Anatol13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
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