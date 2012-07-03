Верстка дизайна под готовый скрипт портала.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок141 просмотр

Есть макеты дизайна, их нужно сверстать вот под этот портал http://www.saloed.net/social_engine/2765-novyy-gorodskoy-portal-40.html ( демо http://www.vislo.ru/ )

Есть полное ТЗ. Т.к. в этом портале уже все модули готовые, то для программера не будет особых трудностей все это сделать. Подробнее в личку или скайп pasha132132

P.S. Дизайн который надо сверстать, уже есть готовый сверстанный на дле. Его можно только скопировать на тот скрипт. Подробнее в лс.

HTML
13 лет назад
pasha132
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров