Верстка, доработка - работающий проект под Joomla 2.5

Есть рабочий сайт http://www.ustanovka-doors.ru/

Сделали его ре-дизайн http://www.ustanovka-doors.ru/preview_dorsiko.rar

Будет еще несколько текстовых страниц, дизайна которых нет, но стили все будут такие же, как на других страницах. Прикинул примерное ТЗ, возможно что то не учел, поправьте…

Задача воплотить в жизнь новый дизайн + доработки по ТЗ. Сайт под Joomla + JoomShopping.

Если не хотите переделывать – делайте с нуля, главное что бы все урлы, тексты, картинки их описания, титлы, альты и вся SEO МЕЛОЧЬ – были целы, или стали лучше =)!

Предлагайте свою стоимость и сроки!

Отдельно необходимо вычленить стоимость 4-го пункта ТЗ, то есть назвать общую стоимость минус пункт №4

Дополнения:

Фильтр — должен фиксироваться в верхней части экрана при скроллинге вниз, хотелось бы найти веб мастера, который внимательно изучит и ТЗ и макет. В макете, в принципе все показано как будет работать при наведении и т. д., но очень хочется, что бы веб мастер, задавал вопросы и активно поддерживал связь, если что непонятно будет, дабы исключить в принципе недоразумения, в плане недопонимания ТЗ или макетов.

Нужен веб мастер с опытом Joomla и JoomShopping для дополнений на сайте согласно макета и ТЗ!

Требования к кандидату:

1. Опыт работы Joomla и JoomShopping

2. Положительная история на Weblancer

3. Порядочность (После вас НЕТ – вирусов, зеркал, дорвеев, рекламы, каких либо ссылок и т. п.)

4. Хорошая обратная связь

5. Исполнительность

6. Инициативность

Очень хочется найти веб мастера, который перед исполнением пунктов ТЗ будет думать о том, что он делает и как минимум сообщит, если изменения приведут к негативным последствиям (стандартный пункт договора Подряда!).

Очень хочется найти веб мастера для долгосрочного сотрудничества по этому и иным интернет проектам компании.