Верстка, доработка - работающий проект под Joomla 2.5

Есть магазин: microhobby.ru Нужна вёрстка меню категорий товаров, т.е. вот этой части: http://screenshot.su/show.php?img=239cf9dd23248ff0618fcf45eae1bd39.jpg Необходимо учитывать: 1. Максимальное количество уровней = 4 2. Каждая ссылка имеет 3 состояния: обычная, активная (текущая категория/подкатегория), и с наведённой мышкой (hover?), необходимо обработать каждое из ...
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Есть рабочий сайт http://www.ustanovka-doors.ru/
Сделали его ре-дизайн http://www.ustanovka-doors.ru/preview_dorsiko.rar
Будет еще несколько текстовых страниц, дизайна которых нет, но стили все будут такие же, как на других страницах. Прикинул примерное ТЗ, возможно что то не учел, поправьте…
Задача воплотить в жизнь новый дизайн + доработки по ТЗ. Сайт под Joomla + JoomShopping.
Если не хотите переделывать – делайте с нуля, главное что бы все урлы, тексты, картинки их описания, титлы, альты и вся SEO МЕЛОЧЬ – были целы, или стали лучше =)!
Предлагайте свою стоимость и сроки!
Отдельно необходимо вычленить стоимость 4-го пункта ТЗ, то есть назвать общую стоимость минус пункт №4
Дополнения:
Фильтр — должен фиксироваться в верхней части экрана при скроллинге вниз, хотелось бы найти веб мастера, который внимательно изучит и ТЗ и макет. В макете, в принципе все показано как будет работать при наведении и т. д., но очень хочется, что бы веб мастер, задавал вопросы и активно поддерживал связь, если что непонятно будет, дабы исключить в принципе недоразумения, в плане недопонимания ТЗ или макетов.
Нужен веб мастер с опытом Joomla и JoomShopping для дополнений на сайте согласно макета и ТЗ!
Требования к кандидату:
1. Опыт работы Joomla и JoomShopping
2. Положительная история на Weblancer
3. Порядочность (После вас НЕТ – вирусов, зеркал, дорвеев, рекламы, каких либо ссылок и т. п.)
4. Хорошая обратная связь
5. Исполнительность
6. Инициативность
Очень хочется найти веб мастера, который перед исполнением пунктов ТЗ будет думать о том, что он делает и как минимум сообщит, если изменения приведут к негативным последствиям (стандартный пункт договора Подряда!).
Очень хочется найти веб мастера для долгосрочного сотрудничества по этому и иным интернет проектам компании.
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