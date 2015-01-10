Верстка, доработка - работающий проект под Joomla 2.5

$350
HTML-версткаЗакрыт13 заявок624 просмотра
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Есть рабочий сайт http://www.ustanovka-doors.ru/

Сделали его ре-дизайн http://www.ustanovka-doors.ru/preview_dorsiko.rar

Будет еще несколько текстовых страниц, дизайна которых нет, но стили все будут такие же, как на других страницах. Прикинул примерное ТЗ, возможно что то не учел, поправьте…

Задача воплотить в жизнь новый дизайн + доработки по ТЗ. Сайт под Joomla + JoomShopping.

Если не хотите переделывать – делайте с нуля, главное что бы все урлы, тексты, картинки их описания, титлы, альты и вся SEO МЕЛОЧЬ – были целы, или стали лучше =)!

Предлагайте свою стоимость и сроки!

Отдельно необходимо вычленить стоимость 4-го пункта ТЗ, то есть назвать общую стоимость минус пункт №4

Дополнения:

Фильтр — должен фиксироваться в верхней части экрана при скроллинге вниз, хотелось бы найти веб мастера, который внимательно изучит и ТЗ и макет. В макете, в принципе все показано как будет работать при наведении и т. д., но очень хочется, что бы веб мастер, задавал вопросы и активно поддерживал связь, если что непонятно будет, дабы исключить в принципе недоразумения, в плане недопонимания ТЗ или макетов.

Нужен веб мастер с опытом Joomla и JoomShopping для дополнений на сайте согласно макета и ТЗ!

Требования к кандидату:

1. Опыт работы Joomla и JoomShopping

2. Положительная история на Weblancer

3. Порядочность (После вас НЕТ – вирусов, зеркал, дорвеев, рекламы, каких либо ссылок и т. п.)

4. Хорошая обратная связь

5. Исполнительность

6. Инициативность

Очень хочется найти веб мастера, который перед исполнением пунктов ТЗ будет думать о том, что он делает и как минимум сообщит, если изменения приведут к негативным последствиям (стандартный пункт договора Подряда!).

Очень хочется найти веб мастера для долгосрочного сотрудничества по этому и иным интернет проектам компании.

Joomla
9 лет назад
Sergo-K
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
9 лет назад
$350
14 дней
Сроки – вместо сроков, завтрак. С намеченной на 27.01.2015, «а может и раньше», даты сдачи, срок срывался 3 – 4 раза, последний раз было заявлено, что 06.02.2015 будет сдана работа в полном объеме, либо переданы все имеющиеся наработки к этому числу и возвращен аванс. Ничего этого не произошло, исполнитель не вышел на связь, а 09.10.2015 заявил "По проекту мало что сделано — честно, но я могу сделать эту работу, это в моих силах.". Таким образом, все это время никаких работ направленных на исполнение ТЗ не производилось вовсе. Имейте в виду, при назначении сроков, подрядчик считает их в рабочих днях, и это будет первым соскоком по ним. Качество работы – думаю соответствующее, хотя, утверждать не буду, работу и ее результат увидеть не пришлось пока, и видимо не придется. Логика взаимодействия простая, найти работу подороже, а потом искать исполнителя подешевле, но даже с этой задачей, исполнитель справился с результатом в ноль. Не хочу и не буду ничего утверждать, знаю о случайностях и совпадениях, но накануне сдачи проекта, кроме регулярных сообщений службы поддержки моего хостинга, о превышении нагрузки на сайт и аккаунт, вечером 04.02.2015 г. появился еще и дорвей, предлагающий моим посетителям салон свадебных платьев, вместо межкомнатных дверей. Также найдены трояны и шелы, собственно одной из задач ТЗ, не выполненного подрядчиком, был вопрос чистки и безопасности проекта в целом. Решайте сами … Обратная связь – исполнитель «неконфликтный человек», а потому обратная связь, возможно, будет только до истечения установленного срока сдачи проекта, дальше обратной связи нет ни по телефону, ни через личку, ни через электронку. Исполнитель максимально халатно относится к работе и не понимает простых вещей. Аванс – 50% грозился вернуть, с наработками по состоянию на 06.02.15 в качестве компенсации. Возврата, на момент написания отзыва нет, будет, изменю этот пункт. P. S. В пустую потраченное время, упущенная выгода от коммерческого проекта, «лечение сайта» продолжающееся до сих пор, неприятный осадок, и опять все сначала – поиск нового исполнителя!
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