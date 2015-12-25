Верстка (доработка) шаблона на Вордпресс

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка121 просмотр
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Нужно доработать текущий шаблон на Вордпрессе - сайт alimenti-inform.ru 

Сейчас используется минималистичный шаблон.

Недавно мне разработали макет 

https://drive.google.com/file/d/0B-KFBc8K2Wk0QkFET2pyRGF1OUE/view?usp=sharing

Нужно сделать верстку -

элементы из нового дизайна вставить в текущий шаблон + доработать мобильность (для смартфона открывать один layout + меню - примерно, как вы делали на http://srv103759.hoster-test.ru/)

8 лет назад
laslogwi
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Все отлично, рекомендую, хорошая связь и моментальная оплата.
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