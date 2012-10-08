Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
Верстка двух макетов
Требуется верстка двух макетов
Верстка блочная.
Работа в IE7+, Opera 11+, FF13+, Safari5+, Safari MacOs, Google Chrome
Без текста на графических элементах - сайты мультеязычные
1 макет, страницы:
1) Главная
2) Услуги
3) Галерея — Каталог
4) Контакты (форма + место для карты от яндекса)
5) Документы, прайсы
2 макет, страницы:
1) главная
2) тарифная
скрины главных страниц прикладываю.
Указывайте обязательно цену за один и за оба сразу.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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