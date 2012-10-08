Верстка двух макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок275 просмотров

Требуется верстка двух макетов

Верстка блочная.

Работа в IE7+, Opera 11+, FF13+, Safari5+, Safari MacOs, Google Chrome

Без текста на графических элементах - сайты мультеязычные

1 макет, страницы:

1) Главная

2) Услуги

3) Галерея — Каталог

4) Контакты (форма + место для карты от яндекса)

5) Документы, прайсы

2 макет, страницы:

1) главная

2) тарифная

скрины главных страниц прикладываю.

Указывайте обязательно цену за один и за оба сразу.

Жду предложений.

macOS
13 лет назад
klassev
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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