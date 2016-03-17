Верстка фронтенда для готового бэкенда на codeigniter

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок147 просмотров

Backend портала готов на codeigniter. Есть готовый дизайн, нужно сверстать. Требуется знание jQuery, HTML и css 3. Дизайн отправлю кандидатам. 

CodeIgniterCSSHTMLjQuery
9 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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