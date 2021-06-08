Верстка главной страницы магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок150 просмотров

Сверстать главную страницу + адаптив из макетов в Figma.

Figma
4 года назад
cyberia
Андрей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров