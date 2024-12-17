Требуется верстка страницы на HTML и JS с развертыванием проекта на сервере. Обновления следует загружать каждые 40 минут. Оплата производится по факту готовности без авансов. Бюджет 20$, срок выполнения 2-3 часа.
Верстка готового макета адаптивная, кроссбраузерная
Необходимо сверстать сайт по готовому макету, сроки выполнения до 7 дней, будет 2 мобильных адаптива верстка должна быть кросс браузерная, резиновый адаптив, (возможно наличие дополнительных анимаций и заданий оплачиваются отдельно) обязательным условием является зеленая зона в page speed
https://www.figma.com/design/2NGLLLIesVz1uR7e8hFRgj/Hertstone-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-(Copy)?node-id=0-1&t=ZPyF7aIeUG82BiEg-1
все остальные вопросы отдельно.
антибот проверка напишите в сообщении данный текст: gHX31в
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