Отверстать и установить шаблоны для ShopScript Lego Edition. Макеты: http://9site.ru/tempfiles/velesmebel.ru.zip Жду предложений по срокам и ценам в проект. Советую исходить из не более 10$ за час работы :)
Верстка и адаптация под dle 9.2 psd шаблоны
Сверстать и адптировать psd шаблон под дле 9.2
icq 560959255
Бюджет: 700 Р.
Заявки фрилансеров
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