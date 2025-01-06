Верстка и адаптив главной страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки287 просмотров

макет есть, без форм и анимаций, контент не большой, пишите свой телеграмм

Адаптивная версткаВерстка страниц
4 месяца назад
UpbeatMentor
Никита 
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Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
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Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
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