Верстка и адаптив главной страницы

Требуется верстка новой контентной части страницы для готового сайта с сохранением текущих хедера и футера. Необходимо сверстать дизайн, представленный в виде скриншотов из Figma, с учетом адаптивности на ваше усмотрение. Также нужно сверстать одну небольшую секцию статично. Обратите внимание на детали из скриншота.