Требуется выполнить HTML-верстку с валидным кодом и кроссбраузерной поддержкой. Адаптивность на усмотрение исполнителя, необходимо достичь PageSpeed 90+. Подробные требования будут предоставлены исполнителю.
Верстка и адаптив главной страницы
макет есть, без форм и анимаций, контент не большой, пишите свой телеграмм
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