Верстка и интеграция дизайна на shopcms

$500
HTML-версткаЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Необходимо натянуть готовый дизайн на двиг, всего около 9 страниц. Сайт по продаже дисков.

Главная:

http://st.free-lance.ru/users/svitovoy/upload/f_4f654eb5e3bbd.jpg

Пишите сроки и цену, портфолио приветствуется.

12 лет назад
MobileLord
Владислав 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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