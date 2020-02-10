Верстка и интеграция новых страниц сайта (WP)

$240
HTML-версткаЗавершен11 заявок289 просмотров
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Выполнить адаптивную верстуку 2 страниц, блока и всплывающего окна. Интеграция с сайтом (WP) 

4 года назад
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
30 минут назад
4 года назад
$240
6 дней
Все отлично, буду обращаться еще
Отличный заказчик, рекомендую!
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