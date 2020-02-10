Верстка и интеграция новых страниц сайта (WP)

Нужна шапка для сайта вордпресс с формой заявки и списком утп, что- то типо этого https://fullhouseideas.ru , в идеале на красивой картинке красивую девушку, которая указывает на форму заявки, для этого сайта [url=https://delaemwebsite.ru/]https://delaemwebsite.ru/[/url]