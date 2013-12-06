Верстка и интеграция Opencart

Движок Opencart другие не предлагать!

Есть готовый дизайн в PSD необходимо сделать верстку и натяжку на CMS под ключ.

Онлайн оплата будет Onpay http://onpay.ru/ , интеграции с 1с не будет.

Так же необходима история заказов в личном кабинете со статусами заказов.

После окончания сделки мне нужен полностью работоспособный сайт с предоставленным дизайном.

SEO-верстка HTML5 / CSS3

У кандидатов обязательно должен быть опыт натяжки на Opencart. Обязательно указывайте бюджет и сроки!

Макеты приложил к проекту !!!