Верстка и интеграция шаблона им в Shop-Script 6

HTML-версткаЗакрыт3 заявки105 просмотров
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Нужно сверстать макет интернет магазина и интегрировать его в Shop-Script 6.

Типично для им – главная страница и все значимые (лк, карточка товара, корзина, оформление и тд)

Макеты выполнены на основе установленных модулей и базового функционала на

99%. Необходимо в одном модуле вывести информацию согласно макету в

несколько мест.

Пишите сразу стоимость и сроки.

По срокам, не больше 7 дней

ПС. Авансов нет, безопасная сделка, макет тяжелый, халявы нет. Бюджет 20000 рублей

8 лет назад
sbonds
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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