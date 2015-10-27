Верстка и интеграция шаблона им в Shop-Script 6

Нужно сверстать макет интернет магазина и интегрировать его в Shop-Script 6.

Типично для им – главная страница и все значимые (лк, карточка товара, корзина, оформление и тд)

Макеты выполнены на основе установленных модулей и базового функционала на

99%. Необходимо в одном модуле вывести информацию согласно макету в

несколько мест.

Пишите сразу стоимость и сроки.

По срокам, не больше 7 дней

ПС. Авансов нет, безопасная сделка, макет тяжелый, халявы нет. Бюджет 20000 рублей