Верстка и макет главной страницы

$45
HTML-версткаЗавершен1 заявка149 просмотров
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Сверстать и создать макет главной страницы.

1) Меню горизонтальное. Для пункта "Ваша удача" показан декор при наведении курсора.

2) Слева первый рубрикатор - выводим подгруппы ИС 6 "Рубрики", на макете показано состояние после клика на кнопке "Рубрики" - развернутый список подгрупп. По умолчанию этот список должен быть свернут.

3) Слева под баннерами - кнопки трех других рубрикаторов - ИС 7, 8, 11.

4) Сверху 4 пункта "Вход", "Регистрация" и т.п. - второе меню - сделать эффект "выплывающие кнопки" при наведении курсора. В макете показано состояние кнопки "Регистрация" при наведении. По умолчанию все 4 кнопки должны быть свернуты.

5) В центре баннер "Выиграй 1000 рублей" сверстать отдельными блоками все элементы, впоследствии здесь будет выводиться интерактивная играю (сейчас ее не делаем).

6) Под баннером - список победителей, сверстать текстом имена победителей и даты, сделать слайдер с прокруткой, слева и справа текст должен сходить "на нет".

7) Все остальные баннеры в макете сверстать в отдельные блоки, впоследствии они будут объединены в одну систему для упорядоченной ротации.

10 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
akela88
Анвар 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$45
3 дня
Анвар безукоризненно верстает, 1 в с макетом, плюс программирование, т.е. универсал.
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