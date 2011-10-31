Верстка и натяжка дизайна для вебасист

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок182 просмотра

Нужно выполнить верстку и натяжку дизайна для вебасист.

14 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$250
6 дней
Справился со своей задачей на 5 баллов. И потом если какие-то вопросы - содействует. Будем дальше работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

freelab
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад