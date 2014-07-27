Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей) 2 этапа(оплата 50/50): - верстка статичная - интеграция в движок + настройка. Верстка ...
Верстка и натяжка из PSD на WordPress
Требуется сверстать и натянуть на WP шаблон.
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ТЗ и макет в приложение.
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ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кросс IE8, Chrome 10, Opera 10, Firefox 4 и выше.
2. Фиксированная верстка, ширина 1000px (отображение при 1024px разрешение монитора без горизонтального скролла).
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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