Верстка и натяжка на Joomla, ВП по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок155 просмотров

Имеется макет сайта, нужна верстка и натяжка, желательно на Joomla или WP. Подробности в skype.

JoomlaWordPress
11 лет назад
ya-qwefas
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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