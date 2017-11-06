Верстка и натяжка на опенкарт 2

$165
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок279 просмотров

Добрый день. Верстка и натяжка.  Адаптивность

В приложении макеты

Срок до вечера субботы ( 21 октября ) 2017

Оплата 10 000 Рублей

Opencart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$165
4 дня
Отличная работа, быстрые правки. Доделал до конца хоть и были правки ( в тз указано не было ). Спасибо
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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