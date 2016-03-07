Верстка и натяжка на wordpress нового дизайна для существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок165 просмотров

Добрый день.

Для сайта kakievitaminy.ru нарисован новый дизайн.

Надо сверстать, сделать из верстки вордпрес тему, чтобы можно было ее подключить, нажать кнопку и все заработало, включая плагины.

Дизайн по сетке 12 колонок. Можно использовать bootstrap.

Дизайн не сложный. При адаптации почти ничего не меняется, только блоки становятся уже и тд.

Всего 6 страниц: главная, пост, рубрика, рубрика 2 тип, рубрика 3 тип, страница калькулятор.

Для каждой страницы 4 макета: 1170, 960, 750 и 320 пикселей.

Пришлю ссылку на макеты в PSD все в отдельных слоях.

Требования к верстке: валидность (validator.w3.org), отсутствие "лишнего" кода, кроссбраузерность.

Скорость загрузки сайта очень важна - подключать как можно меньше файлов, обращений к СУБД и тд.

Я на связи в скайпе, расскажу подробнее ТЗ, отвечу на все вопросы, покажу на своем экране и тд.

Предлагайте сроки и стоимость работ. Обязательно прикладывайте похожие работы в своем портфолио.

Оплата по этапам или после выполнения работы. Предоплаты нет.

BootstrapWordPress
9 лет назад
dolphin24
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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