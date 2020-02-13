Верстка и натяжка нового макета CMS Битрикс

HTML-версткаЗакрыт14 заявок254 просмотра
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Новый дизайн для сайта: nord-s com, пример макета во вложение (исходник будет в формате PSD).

- Нужно сверстать и натянуть новый макет.

- Нужно что бы сайт корректно отображался на всех видах устройств и популярных браузерах.

- Во вложение есть еще 5 макетов на праздники (НГ, 9 мая, 8 марта, 23 февраля, день сварщика) - там меняется только шапка - нужно внедрить эти макеты - что бы их можно было переключать в нужный момент + основной макет магазина.

Примеры макета в формате JPG в облаке: https://yadi.sk/d/F2ALf6WSIRLFDA

4 года назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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