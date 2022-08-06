Верстка и натяжка сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок577 просмотров

Требуется сверстать адаптивно сайт и установить на MODX с настройкой блоков. Интересует стоимость отдельно верстки и натяжки на CMS. Хорошему исполнителю гарантируем объем работы на регулярной основе.

MODX
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georgygod
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