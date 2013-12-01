Добрый день. Нужно исправить 49 ошибок в верстке сайта footbik.in.ua а точнее убрать вот эти ошибки. http://validator.w3.org/check?uri=footbik.in.ua
Верстка и натяжка сайта на Wordpress
Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессиоанльно с другими CMS - рассмотрю варианты.
Изображение главной в приложении + 5 категорий похожего плана.
1) Нужна верстка сайта кросбраузерная, валидная, оптимизированная под мобильные телефоны и планшеты.
2) Сайт состоит из главной, категорий:
музыка, видео, статьи, статическая страница, контакты.
3) На сайте должно быть встроен вывод новостей из твиттера и инстаграмм.
Остальные комментарии и функционал персонально.
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