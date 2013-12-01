Верстка и натяжка сайта на Wordpress

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессиоанльно с другими CMS - рассмотрю варианты.

Изображение главной в приложении + 5 категорий похожего плана.

1) Нужна верстка сайта кросбраузерная, валидная, оптимизированная под мобильные телефоны и планшеты.

2) Сайт состоит из главной, категорий:

музыка, видео, статьи, статическая страница, контакты.

3) На сайте должно быть встроен вывод новостей из твиттера и инстаграмм.

Остальные комментарии и функционал персонально.

WordPress
11 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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