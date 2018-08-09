Верстка и натяжка страниц на сайт

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Завершен22 заявки289 просмотров

Нужно сверстать и натянуть страницы на сайт: http://flyboard-kiev.com.ua/ 

Кол-во страниц: 7 шт.

Движок: Wordpress

Макеты:https://dropmefiles.com/uY29t

WordPress
7 лет назад
Iluha-Pot
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$150
8 дней
Большое спасибо,Михаилу.Всегда был на связи,работу выполнил качественно и в сроки,все правки были моментально внесены.Рекомендую,как ответственного исполнителя!
Илья отличный заказчик! Все моменты обсудил до начала работ. Не каких подводных камней. Оплата быстрая. Постановка задач хорошая. Рекомендую к сотрудничеству! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

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