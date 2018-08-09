http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить. 2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс
Верстка и натяжка страниц на сайт
Нужно сверстать и натянуть страницы на сайт: http://flyboard-kiev.com.ua/
Кол-во страниц: 7 шт.
Движок: Wordpress
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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