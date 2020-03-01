Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют. На сайте несколько типов страниц: Главная https://greenled.ru Каталог https://greenled.ru/catalog https://greenled.ru/catalog/trekovye-sistemy https://greenled.ru/catalog/trekovye-led Карточка товара https://greenled.ru/catalog/trekovye-led/trekovyj-svetilnik-trv-l01-led-product Блог https://greenled.ru/blog https://greenled.ru/blog/kachestvennye-svetilniki-ot-proizvoditelya Проекты https://greenled.ru/project https://greenled.ru/project/artkhaus Фишки https://greenled.ru/fishki/gibkij-soedinitel-shinoprovoda-dlya-obkhoda-prepyatstvij Отзывы https://greenled.ru/about-company/reviews Видео https://greenled.ru/video https://greenled.ru/video/tekhnologii/trekovyj-led-svetilnik-s-pultom Модальные формы, корзина и т.д. ...
Верстка и разработка бекэнда для сервиса доставки посылок из США
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн заказчик предоставит. Т.е нужно будет сверстать и сделать логику. Стек технологий по вашему выбору. С вас сроки и стоимость.
Описание проекта:
Сайт по агрегации и доставке посылок из США, Турции иСаудовской Аравии. Сайт состоит из трех логических разделов:
1) Внешняя часть. Страницы Главная, контакты, и ещенесколько.
2) Личный кабинет пользователя.
a) Страницааккаунта.
b) Страница отслеживания заказа имеет насколькоразделов.
· На складе – посылки которые находятся на складесервиса, здесь можно выбрать(агрегировать) посылки для отправки. После выбора и
подтверждения посылки объединяются в заказ переходят в раздел Исходящие
· Исходящие – находятся посылки, объединённыепользователем и еще не отправленные сервисом на почтовый адрес клиента.
Сервисом присваивается уникальный номер посылки.
· Отправлено – в данном разделе находятся заказы,которые уже отправлены сервисом на выбранный адрес. К заказу добавляется
информация отправки код посылки дата отправки и стоимость оплаты.
· Доставлено – в данном разделе отображаются посылки,доставленные клиенту и оплаченные. Клиент может подтверждать получение заказа.
3) Административная часть (Админ панель)
· Пользователи имеют несколько ролей (Админ,менеджер)
i. Админ – имеет доступ ко всем разделам, создаетвнутренних пользователе и управляет их правами, управлять заказами, как и
менеджер, а также управлять контентом внешних страниц сайта.
ii. Менеджер – имеет доступ к разделу заказы, можетсоздавать элементы в разделе склады, добавлять данные к заказу, переводить
заказы из одного статуса в другой. Подтверждать оплату заказа.
· Раздел заказы – будет содержать несколькоподразделов.
Ø Склад – кнопку добавления товара. Всплывающееокошко с формой добавления полученных товаров (фото, название, описание, выбор
пользователя), форму для фильтрации товаров по полям, и вывод всех посылок,
находящихся на складе.
Ø Исходящие – раздел содержит заказы,сформированные пользователями. Менеджер может добавить дополнительную
информацию к заказу (код посылки / трек номер, дату отправления, может быть
фото посылки со стикером), стоимость. И изменить статус на отправлено.
Ø Отправлено – менеджер может изменить статус надоставлено.
Ø Доставлено – менеджер подтверждает оплату.
При изменении статуса заказа менеджером пользовательполучает уведомление на почту.
При формировании заказа пользователем менеджер получаетуведомление на почту.
Сайт должен быть мульти язычным. (русский, узбекский)
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