Верстка и разработка бекэнда для сервиса доставки посылок из США

дизайн заказчик предоставит. Т.е нужно будет сверстать и сделать логику. Стек технологий по вашему выбору. С вас сроки и стоимость.

Описание проекта:

Сайт по агрегации и доставке посылок из США, Турции иСаудовской Аравии. Сайт состоит из трех логических разделов:

1) Внешняя часть. Страницы Главная, контакты, и ещенесколько.

2) Личный кабинет пользователя.

a) Страницааккаунта.

b) Страница отслеживания заказа имеет насколькоразделов.

· На складе – посылки которые находятся на складесервиса, здесь можно выбрать(агрегировать) посылки для отправки. После выбора и

подтверждения посылки объединяются в заказ переходят в раздел Исходящие

· Исходящие – находятся посылки, объединённыепользователем и еще не отправленные сервисом на почтовый адрес клиента.

Сервисом присваивается уникальный номер посылки.

· Отправлено – в данном разделе находятся заказы,которые уже отправлены сервисом на выбранный адрес. К заказу добавляется

информация отправки код посылки дата отправки и стоимость оплаты.

· Доставлено – в данном разделе отображаются посылки,доставленные клиенту и оплаченные. Клиент может подтверждать получение заказа.

3) Административная часть (Админ панель)

· Пользователи имеют несколько ролей (Админ,менеджер)

i. Админ – имеет доступ ко всем разделам, создаетвнутренних пользователе и управляет их правами, управлять заказами, как и

менеджер, а также управлять контентом внешних страниц сайта.

ii. Менеджер – имеет доступ к разделу заказы, можетсоздавать элементы в разделе склады, добавлять данные к заказу, переводить

заказы из одного статуса в другой. Подтверждать оплату заказа.

· Раздел заказы – будет содержать несколькоподразделов.

Ø Склад – кнопку добавления товара. Всплывающееокошко с формой добавления полученных товаров (фото, название, описание, выбор

пользователя), форму для фильтрации товаров по полям, и вывод всех посылок,

находящихся на складе.

Ø Исходящие – раздел содержит заказы,сформированные пользователями. Менеджер может добавить дополнительную

информацию к заказу (код посылки / трек номер, дату отправления, может быть

фото посылки со стикером), стоимость. И изменить статус на отправлено.

Ø Отправлено – менеджер может изменить статус надоставлено.

Ø Доставлено – менеджер подтверждает оплату.

При изменении статуса заказа менеджером пользовательполучает уведомление на почту.

При формировании заказа пользователем менеджер получаетуведомление на почту.

Сайт должен быть мульти язычным. (русский, узбекский)