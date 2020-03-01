Верстка и разработка бекэнда для сервиса доставки посылок из США

HTML-версткаЗакрыт9 заявок235 просмотров
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дизайн заказчик предоставит. Т.е нужно будет сверстать и сделать логику. Стек технологий по вашему выбору. С вас сроки и стоимость.

Описание проекта:

Сайт по агрегации и доставке посылок из США, Турции иСаудовской Аравии. Сайт состоит из трех логических разделов:

1)     Внешняя часть. Страницы Главная, контакты, и ещенесколько.

2)     Личный кабинет пользователя.

a)       Страницааккаунта.

b)     Страница отслеживания заказа имеет насколькоразделов.

·        На складе – посылки которые находятся на складесервиса, здесь можно выбрать(агрегировать) посылки для отправки. После выбора и

подтверждения посылки объединяются в заказ переходят в раздел Исходящие

·        Исходящие – находятся посылки, объединённыепользователем и еще не отправленные сервисом на почтовый адрес клиента.

Сервисом присваивается уникальный номер посылки.

·        Отправлено – в данном разделе находятся заказы,которые уже отправлены сервисом на выбранный адрес. К заказу добавляется

информация отправки код посылки дата отправки и стоимость оплаты.

·        Доставлено – в данном разделе отображаются посылки,доставленные клиенту и оплаченные. Клиент может подтверждать получение заказа.

3)     Административная часть (Админ панель)

·        Пользователи имеют несколько ролей (Админ,менеджер)

                                                                         i.     Админ – имеет доступ ко всем разделам, создаетвнутренних пользователе и управляет их правами, управлять заказами, как и

менеджер, а также управлять контентом внешних страниц сайта.

                                                                       ii.     Менеджер – имеет доступ к разделу заказы, можетсоздавать элементы в разделе склады, добавлять данные к заказу, переводить

заказы из одного статуса в другой. Подтверждать оплату заказа.

·          Раздел заказы – будет содержать несколькоподразделов.

Ø Склад – кнопку добавления товара. Всплывающееокошко с формой добавления полученных товаров (фото, название, описание, выбор

пользователя), форму для фильтрации товаров по полям, и вывод всех посылок,

находящихся на складе.

Ø Исходящие – раздел содержит заказы,сформированные пользователями. Менеджер может добавить дополнительную

информацию к заказу (код посылки / трек номер, дату отправления, может быть

фото посылки со стикером), стоимость. И изменить статус на отправлено.

Ø Отправлено – менеджер может изменить статус надоставлено.

Ø Доставлено – менеджер подтверждает оплату.

При изменении статуса заказа менеджером пользовательполучает уведомление на почту.

При формировании заказа пользователем менеджер получаетуведомление на почту.

Сайт должен быть мульти язычным. (русский, узбекский)

4 года назад
guest_15831340113073
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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