Верстка и установка шаблона на Webasyst

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Сам шаблон -главная, товар, корзина.

http://qlql.ru/1h5

http://qlql.ru/1h7

http://qlql.ru/1h8

(скрины низкого кач-ва. Специально-))

Необходима верстка и натяжка на webasyst

А так же настройка модулей ("смотрели ранее", "новинки" и т.д.)

Сроки ваши, но обязательное их соблюдение!

P.S. очень желательны схожих по структуре примеры.

Webasyst
14 лет назад
kopyha
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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