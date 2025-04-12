Необходимо исправить верстку 29 страниц сайта, чтобы элементы (формы, текст, изображения) корректно отображались на мобильных устройствах. Проблемы возникают при сворачивании страницы в браузере. Ожидается качественное решение для улучшения адаптивности сайта.
Верстка игрового сайт
Красивая верстка игрового веб дизайна
Как на фото
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