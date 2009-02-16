Верстка + интеграция в Magento

HTML-версткаЗакрыт8 заявок195 просмотров
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Есть готовый дизайн интернет-магазина, исходники PSD.

Нужно порезать, сверстать (кроссбраузерно, валидно) и сделать шаблон для Magento.

Magento
15 лет назад
Ruslan_LA
46 летФранция
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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