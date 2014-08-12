Добрый день. Необходимо поставить заглушку, пока сайт разрабатывается…с учётом дизайна визитки и логотипа. Ну и написать - "скоро здесь будет сайт" или что-то в этом роде. ...
Верстка интернет-магазина
Заявки фрилансеров
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