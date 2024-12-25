Верстка интернет-магазина на Тильде

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок82 просмотра

Требуется верстка интернет-магазина на платформе Тильда. Готовый макет предоставлен в Фигме. Заказчик ищет исполнителя для выполнения работы, так как сам дизайнер нуждается в помощи. Бюджет на верстку составляет 20 тысяч рублей.

FigmaTildaВерстка сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Илья
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Олександр
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Алексей
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Доработка вестки страницы матча

    Требуется опытный верстальщик для доработки слайдера коэффициентов на странице матча. Необходимо интегрировать горизонтальный скроллинг столбцов и реализовать взаимодействие с кнопками-ссылками. Опыт работы с Tailwind CSS, Bootstrap и Vue.js является плюсом. Возможна постоянная работа по новому редизайну проекта.

    Доработка сайтовBootstrapCSSFigmaTailwind CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Требуется сверстать 1 мобильную страницу

    $30

    Требуется сверстать 1 мобильную страницу с использованием HTML. Работа должна быть выполнена в ночь. Процесс разработки необходимо выкладывать на хостинг для контроля. Оплата 30$ по факту проверки на сервере.

    Верстка страниц
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка лэндинга

    Требуется выполнить HTML-верстку лэндинга на основе готового проекта из Figma. Необходимо настроить адаптивность для различных устройств. Опыт в работе с Figma и адаптивной версткой обязателен.

    Адаптивная версткаВерстка лендинговFigmaHTML
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Несложные правки фронт и php

    Требуется специалист для быстрого внесения правок по фронту и небольших изменений на PHP. Задача несложная и полностью описана в ТЗ. Оплата осуществляется сразу через площадку. В заявке укажите языки программирования, которыми владеете.

    Доработка сайтовPHP
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Правки верстки в TMA

    Необходимо внести правки в HTML-верстку проекта TMA. Ожидается указание опыта работы и стоимости услуг. Предложения должны быть четкими и обоснованными.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Адаптивная верстка сайта

    $50

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта согласно представленному макету. Важно соблюдать общепринятые правила верстки, включая ВЕМ, валидность кода и семантичность. Классы должны иметь логичные названия, изображения должны быть адаптивными, а шапка фиксированной. Обязательно выполнение дедлайна. Приветствуется плавный скролл и примеры работ из репозиториев.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Вертати сайту для людей з обмеженими можливостями

    $600

    Необходимо создать HTML-верстку сайта с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделите семантике сайта и требованиям A11y. Макет доступен в Telegram.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад