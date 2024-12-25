Верстка интернет-магазина на Тильде

Требуется верстка интернет-магазина на платформе Тильда. Готовый макет предоставлен в Фигме. Заказчик ищет исполнителя для выполнения работы, так как сам дизайнер нуждается в помощи. Бюджет на верстку составляет 20 тысяч рублей.