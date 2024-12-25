Требуется опытный верстальщик для доработки слайдера коэффициентов на странице матча. Необходимо интегрировать горизонтальный скроллинг столбцов и реализовать взаимодействие с кнопками-ссылками. Опыт работы с Tailwind CSS, Bootstrap и Vue.js является плюсом. Возможна постоянная работа по новому редизайну проекта.
Верстка интернет-магазина на Тильде
Требуется верстка интернет-магазина на платформе Тильда. Готовый макет предоставлен в Фигме. Заказчик ищет исполнителя для выполнения работы, так как сам дизайнер нуждается в помощи. Бюджет на верстку составляет 20 тысяч рублей.
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