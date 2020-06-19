Верстка карточки товара на WP

Юрий, добрый день. Увидел вас в списке фрилансеров и на сколько я понял, то вы с WP дружите. Могли бы пожалуйста оценить работы

Вот ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1bSURrtXi3Rg5Fn9RujhkyZ4vDS-CRP6HLk8vHkiO1dI/edit#

Ссылка на прототип https://www.figma.com/file/KvURLggU9rDLsYqv0FQbLL/Untitled?node-id=0%3A1