Верстка карточки товара на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка156 просмотров

Юрий, добрый день. Увидел вас в списке фрилансеров и на сколько я понял, то вы с WP дружите. Могли бы пожалуйста оценить работы 

Вот ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1bSURrtXi3Rg5Fn9RujhkyZ4vDS-CRP6HLk8vHkiO1dI/edit#

Ссылка на прототип https://www.figma.com/file/KvURLggU9rDLsYqv0FQbLL/Untitled?node-id=0%3A1

Node.jsWordPress
5 лет назад
guest_15925688459931
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Заявки фрилансеров

Юрий
 
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