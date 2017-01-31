У нас есть PSD макеты мобильной версии сайта. Нужна качественная валидная кроссбраузерная мобильная верстка.
Верстка короткого интерактивного сайта
Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт.
Макет из 3 практически идентичных страниц.
home.jpg - это главная
hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на элемент без перезагрузки страница должна превращаться в такую, как на третьей картинке.
page.jpg - это сама страница элемента, текст должен прокручиваться, потому что его может быть много, там где слово "примеры" должны быть фото.
Макет в .ai, можно открыть с помощью avocode.
Страницы там где меню главная, один, два, три - в таком же виде, как на page.jpg.
Желательно, чтобы верстка была адаптивной.
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