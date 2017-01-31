Верстка короткого интерактивного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок361 просмотр

Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт. 

Макет из 3 практически идентичных страниц. 

home.jpg - это главная

hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на элемент без перезагрузки страница должна превращаться в такую, как на третьей картинке.

page.jpg - это сама страница элемента, текст должен прокручиваться, потому что его может быть много, там где слово "примеры" должны быть фото.

Макет в .ai, можно открыть с помощью avocode.

Страницы там где меню главная, один, два, три - в таком же виде, как на page.jpg.

Желательно, чтобы верстка была адаптивной.

8 лет назад
developingfactor
Николай 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

adzhetygenov
Азиз 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$20
1 день
Стояла задача сверстать сложный макет с нетривиальными формами элементов в дизайне сайта. Азиз справился с поставленной задачей и довёл проект до результата. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю Николая за сотрудничество. Четкая постановка задачи, всегда находится на связи. Также своевременная оплата. Абсолютно рекомендую к сотрудничеству, отличный и ответственный заказчик.

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adzhetygenov
Азиз 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
8 лет назад