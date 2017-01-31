Верстка короткого интерактивного сайта

Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт.

Макет из 3 практически идентичных страниц.

home.jpg - это главная

hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на элемент без перезагрузки страница должна превращаться в такую, как на третьей картинке.

page.jpg - это сама страница элемента, текст должен прокручиваться, потому что его может быть много, там где слово "примеры" должны быть фото.

Макет в .ai, можно открыть с помощью avocode.

Страницы там где меню главная, один, два, три - в таком же виде, как на page.jpg.

Желательно, чтобы верстка была адаптивной.