Верстка Landing Page для туристической компании

Работаю с Александром не первый раз. А если быть точным, то это уже 3-ий проект. Как всегда все вовремя. Верстка 1 в 1 как в в дизайне .PSD - что для меня является обязательным. Рекомендую Александра, как профессионала своего дела. Будем работать еще.