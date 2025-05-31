Верстка ленда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки143 просмотра

Есть макет ленда. Только деск. Надо сверстать с адаптивом. Кто готов быстро и качественно сделать. С отзывами возможна минимальная предоплата.

Адаптивная версткаВерстка лендингов
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